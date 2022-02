Larawan mula kay George Calvelo, ABS-CBN News.

Nagpatuloy ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga bata edad 5 hanggang 11 sa isang mall sa Quezon City ngayong Linggo.

Nasa 6,000 ang nagparehistro para bakunahan sa mall sa New Manila kung saan mala-children’s party ang dekorasyon ng vaccination site.

Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nasa 98 porsyento na ng adult population sa lungsod ang bakunado.

Nasa 70 porsyento naman na ang bakunado sa mga edad 12 hanggang 17.

Ayon kay Belmonte, pababa na ang mga kaso ng COVID-19 sa lungsod na naga-average sa 60 kada araw.

“Marami tayong mga pakulo, mga incentive programs, etcetera. And meron din tayong mga ways in which we are going down na talaga to the barangay, to the area, purok level para ‘yung mga tao ay hindi na kailangan pang bumiyahe ng malayo.”

