Simbahan handa nang tumulong para sa COVID-19 vaccine drive: CBCP

MAYNILA - Handa na ang Simbahang Katolika na ipagamit ang mas marami pang pasilidad para sa coronavirus disease (COVID-19) vaccination program ng pamahalaan.

"Ayon sa CBCP, nag-o-offer talaga sila ng mga lugar para maging vaccination sites. But, of course, kung anunaman din ang pangangailangan ng LGU, kasi sila ’yung mag-roll out ng programa na ito, ’yung vaccination, doon natin malalaman kung ano ba ’yung puwedeng hingin nilang tulong," ani Catholic Bishops' Conference of the Philippines Spokesperson Jerome Secillano.

Una nang nagkaroroon ng kasunduan ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at ilang diocese para magamit bilang vaccination sites ang ilang simbahan sa ilalim nito.

“Natutuwa po akong ibalita sa inyo na the Diocese of Cubao and the Diocese of Novaliches have both already offered us the use of their parishes. The Ateneo de Manila has already volunteered as well,” ani Mayor Joy Belmonte.

Kabilang dito ang Our Lady of Pentecost Parish, Santa Maria Dela Strada Parish, at ang Cubao Cathedral.

Sa parish hall ng mga simbahan gaganapin ang pagbabakuna.

Ayon kay Belmonte, malaking tulong ito sa lokal na pamahalaan lalo at inaasahang dadami pa ang bilang ng mga magpapabakuna.

Aabot lang sa 50 porsiyento ng mga residente ng Quezon City ang gustong magpabakuna, batay sa survey na isinagawa ng lungsod.

"Doon sa survey ’pag sinagot mo na may why, why no? ‘Yung why is usually just fear. Natatakot doon sa efficacy baka di daw effective, o side effect, allergies so yan ang nagiging focus ng lectures ng experts to allay their fears with regards why they dont want to be vaccinated," ani Belmonte.

Nagpapatuloy din ang kampanya ng simbahan para maengganyo ang publiko na magpabakuna.

“Nangangampanya sila na magpa-vaccinate kasi hindi lang naman ito proteksyon natin sa sarili kundi pagnagpa-vaccinate tayo maproprotektahan din natin yung iba,” ani Secillano.

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News