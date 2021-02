P11.8-M halaga ng marijuana nasabat sa checkpoint sa Mountain Province, 1 timbog

Arestado ang isang 45 anyos na lalaki matapos makuhanan ng halos 100 kilo ng hinihinalang marijuana sa Bauko, Mountain Province Biyernes ng gabi.

Ayon sa pulisya, pinara nila ang paparating na van para tingnan kung mayroong dalang travel authority at medical certificate ang driver nito sa gitna ng umiiral pa rin na quarantine.

Walang naipakitang dokumento ang drayber na si alyas "Rex" at pinababa ito ng sasakyan.

Dito na nasilip ng mga awtoridad ang kahina-hinalang kargamento sa loob ng sasakyan.

Bumulaga sa kanila ang mga bloke ng hinihinalang marijuana na may bigat na 99 kilo. Nakalagay ang mga ito sa 4 na kahon at isang sako, at tinatayang nasa P11,880,000 ang halaga.

Nasa kustodiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Mountain Province ang mga hinihinalang marijuana habang sasampahan naman ng drug case ang drayber ng van.

- ulat ni Gracie Rutao

