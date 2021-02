Nasa 1K pasahero stranded sa pantalan sa Sorsogon dahil sa bagyong Auring

Maraming mga pasahero at truck ang stranded ngayon sa Matnog port sa Sorsogon matapos na suspendehin ng Philippine Coast Guard ang biyahe makaraang itaas ng PAGASA ang storm warning signal no. 1 sa lugar. Larawan mula sa PPA-TMO Matnog

Sinuspende ng Philippine Coast Guard sa Bicol ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa pantalan ng Matnog, Sorsogon matapos itaas ng state weather bureau ang tropical cyclone wind signal sa Northern Samar, Biyernes ng gabi.

Dahil dito, stranded ang aabot sa 1,000 pasahero sa pantalan na bibiyahe sana papuntang Visayas at Mindanao.

Ayon kay Achilles Galindes, acting division manager ng Philippine Ports Authority Terminal Management Office-Matnog, nasa 255 na trucks at 96 light vehicles ang bilang ng mga sasakyan na stranded sa pantalan.

Hindi pa dito kasama ang bilang ng mga sasakyan at bumibiyahe na stranded sa Barangay Putiao ng Pilar, Sorsogon at ang mga nakapila sa Albay.

"May holding area kasi ng mga sasakyan sa Pilar at sa Albay. Wala tayong data kung ilan 'yung mga stranded. As early as 7 p.m. kagabi hindi na bumiyahe ang mga sasakyang pandagat kasi grabe na ang alon," sabi ni Galindes.

Hinihintay pa ng PPA ang magiging hakbang ng provincial government ng Sorsogon sa mga stranded na bumibiyahe.

Panawagan naman ni Galindes, lalo na sa mga galing sa Maynila, na huwag na munang bumiyahe papuntang Matnog Port hangga't may nakataas pang signal sa Visayas o Mindanao.

Inaasahang magla-landfall ang bagyong Auring sa Caraga sa Linggo.

- Ulat ni Karren Canon