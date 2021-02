DOH: Dengvaxia, walang kinalaman sa hinihinging bayad-pinsala sa COVID-19 vaccines

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nilinaw ng Department of Health (DOH) Sabado na walang kaugnayan ang kontrobersiya sa Dengvaxia vaccine kung bakit humihingi ang mga vaccine developer ng indemnity agreement o bayad-pinsala sa Pilipinas

Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire, walang umiiral na indemnification law sa Pilipinas, kumpara sa ibang bansa kaya kailangan pumirma ang gobyerno ng kasunduan.

"Ang main reason po talaga all manufacturers all over the world are requiring this indemnification kasi nga po ‘yung kanilang produkto ay under development pa rin, pero gagamitin na po natin. They would want that wala pong liability against them because we are informed na under development pa ang kanilang produkto," ani Vergeire.

Unang sinabi ni vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na nakaapekto ang isyu sa mga usapin sa pagpapabakuna sa bansa.

Nitong Pebrero, may mga arrest warrant na inisyu laban sa 3 executive ng kompanya dahil sa kontrobersiya na nagdulot umano ng kawalan ng tiwala sa pagbabakuna.

Sa ilalim ng kasunduan, sumasang-ayon ang pamahalaan na under development pa ang bibilhing bakuna at walang pananagutan ang pharmacuetical company.

Nasa 117,000 bakuna mula Pfizer ang inaasahang darating sa Pilipinas sa bisa ng kasunduan sa COVAX facility.

Inaasahang darating ito ngayong Pebrero, pero wala pang pinal na petsa dahil wala pang indemnification agreement.

Una nang nabanggit ng gobyerno na nakikipag-ugnayan na sila sa vaccine manufacturers para maikasa na ito.

Humingi na rin si Galvez ng paumanhin dahil sa pagkaantala sa pagdating ng bakuna.

Nauunahan na ng ibang bansa sa Asya ang Pilipinas pagdating sa COVID-19 vaccine drive. Sa ngayon, wala pang dumarating na kahit isang dose ng ipinangakong bakuna sa bansa.

Pinamamadali na ni Pangulong Duterte ang indemnification law na kailangan para mas mabilis nang dumating ang bakuna sa bansa, na magtatatag ng indemnity fund o bayad-pinsala sakaling magkaroon ng negatibong epekto ang COVID-19 vaccine sa mga Pinoy na matuturukan nito.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News