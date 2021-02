Biglang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pasay binabantayan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Binabantayan ng OCTA Research ang pagdami ng kaso ng coronavirus disease (COVID-19) sa Pasay City, kung saan isinailalim sa 14-day lockdown ang nasa 33 barangay.

Sa datos ng Pasay City Epidemiology and Surveillance Unit, pumalo sa 269 ang naitalang kaso ng COVID-19 sa lungsod noong Biyernes ng tanghali.

Mas mataas ito sa araw-araw na 15 kaso ng COVID-19 na naitatala sa lungsod kada araw mula noong Oktubre.

Binabantayan pa ngayon kung may kaugnayan ito sa bagong variant, o kung sanhi lang ito ng clustering of cases. Ayon sa miyembro ng OCTA Research na si Guido David, nasa 7 na ang attack rate ng Pasay.

"Sa Pasay City, dumoble from last week. From mga 23, naging 44 cases per day. Mataas 'yan for Pasay City,” ani David.

"Pero wala tayong sinasabing may variant of cases. Posibleng clustering of cases yan pero binabantayan natin kasi we are concerned about the sudden increase,” ani David.

Nabanggit din ni David na posibleng dahil ito sa pagdaos ng Chinese New Year at Valentine’s Day.

“These are all possibilities kaya gusto nating makita kung magko-continue 'yung trend, kung di naman magko-continue baka clustering lang siya, 'yun nga due to Chinese New Year or yung Valentine,” ani David.

Sa ilalim ng lockdown, tanging ang may quarantine pass at may mga trabaho na makakapagpakita ng company ID ang papayagang lumabas ng bahay.

Kasunod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod, hati rin ang reaskyon ng ilang residente na ilagay sa MGCQ ang Metro Manila, maging sa pagpapabakuna.

Pero giit ng Department of Health, dapat handa ang mga LGU anumang uri ang quarantine level.

“Kahit mag MGCQ, basta siguro tayo na ang local governments natin they would have better surveillance system and they would be responding locally na nagkakaron sila ng localized lockdown if ever may dumadaming kaso sa isang lugar,” ani DOH Spokesperson Maria Rosario Vergeire. — Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News