Apartment unit nasunog sa Quezon City

MAYNILA - Nasunog ang isang apartment unit sa Barangay Roxas sa Quezon City, Sabado ng madaling araw.

Ayon sa Bureau of Fire Protection, 2:32 ng umaga itinaas sa first alarm ang sunog pero naideklarang fire under control makalipas lang ang 16 na minuto.

Mabilis naapula ang sunog dahil sementado ang bahay at nakarating agad ang mga bumbero.

Walang nasaktan sa insidente pero kita ang bakas ng sunog sa pader ng bahay.

Inaalam pa ang sanhi ng sunog at isa sa tinitingnang anggulo ay nagsimula ito sa kitchen area ng bahay.

Hindi na rin nadamay ang mga kalapit na apartment unit.

Pero may isang residente na nagreklamo na sa kasagsagan ng sunog ay may nakita siyang lalaki na nagtangkang magnakaw sa nasusunog na gusali.

Nagsagawa ng search operation ang mga taga-barangay at pinasok nila ang katabing apartment unit, ngunit wala silang nakitang lalaki.

Hinala ng ilan, nakatakbo at tumalon agad ang magnanakaw matapos makita ng babae.

