Sunog sa Barangay Tatalon sa Quezon City, Pebrero 18, 2023. Screenshot mula sa kuha ng Chinese Fire Brigade Volunteers

Tatlong tao ang nasugatan habang tinatayang aabot sa 500 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog sa Quezon City noong gabi ng Sabado, sabi ng mga awtoridad.

Bandang alas-9 ng gabi nang sumiklab ang sunog sa Manunggal Street sa Barangay Tatalon.

Umabot hanggang ikalawang alarma ang sunog, na mabilis na kumalat sa mga bahay sa lugar dahil gawa ang mga ito sa light materials.

Apatnapu't isang truck ng bombero at fire volunteers ang rumesponde, at inabot nang 3 oras bago tuluyang naapula ang apoy.

"We're expecting around 400 to 500 families na maapektuhan ng sunog dahil 2 purok 'yon (apektado)," ani Rodel Lobo, chairperson ng Barangay Tatalon.

Sa ngayon, tumutuloy muna ang mga nasunugan sa Diosdado Macapgal Elementary School sa barangay.

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC