Pagkawala ng 2 real estate agents iniimbestigahan

MAYNILA - Labis na nag-aalala si Rodelio Larena Sr. sa kaniyang anak na si Rodelio Larena Jr., o alyas "JR", matapos itong mawala 2 buwan na ang nakakalipas.

Kasamang nawala ang freelance real estate agent na si John Paul Ferolino o alyas "Pong."

“Hindi ko alam kung ano sitwasyon niya, kumakain ba siya, natutulog ba siya. Ang aking talagang pinanghahawakan ay panalangin. Sa Diyos po kami umaasa na makakauwi ang aking anak," ani Larena Sr.

Disyembre 11, 2021 bumiyahe ang dalawa sakay ng SUV ni JR patungo sa resort sa Mabini, Batangas para makipagkita umano sa kliyente na bibili ng condo, pero hindi na sila nakarating doon.

Dalawang araw ang lumipas, sasakyan na lamang ni JR ang natagpuan sa Diversion road sa bayan ng Taal sa Batangas.

Wala na ang dashcam at GPS ng sasakyan pero naiwan ang laptop, wallet, ATM card at iba ang gamit ng dalawa.

Huminto pa ang SUV ng mga biktima sa highway sa Barangay Bihis bago mag-hatinggabi ng Disyembre 11, base sa CCTV footage na nakuha ng pamilya.

Pero masama ang loob ng pamilya Larena sa mga imbestigador.

"Ever since ang sinasabi nila abandoned vehicle lang naman ang report sa kanila walang missing person sa amin parang hindi sila seryoso na maghanap ng taong nawawala," ani Larena Sr.

Nagpapatuloy ang imbestigasyon, ayon sa Batangas Police.

“Ongoing yung isinasagawa namin na imbestigasyon tungkol dyan, it just so happen na until now eh wala pa tayong makitang lead, pero hindi nangangahulugan na talagang pinabayaan natin ito," ani Batangas PNP Director Glicerio Cansilao.

Lumapit na rin sa NBI ang pamilya ng mga biktima.

Hinala ng pamilya ni Ferolino na may mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga biktima.

Ayon sa kapatid ni Ferolino na si Shilo, nadiskubre niya sa Instagram account ng kaniyang kuya na mga pulis ang kausap nya para tagpuin ang kliyente umanong bibili ng condo.

“Nag-inquire, sila talaga magkausap, may number doon na tawagan kapag 10 minutes away na sila sa pupuntahan nila. Ngayon pino-focus nila investigate yung mga involved na pulis. Bale yung nalaman namin 2, dalawang pulis yung involved pero yung isa dismissed police na po," ani Shilo.

Nagsusumamo ang mga pamilya sa mga may hawak sa dalawa.

"May mga pamilya rin kayo at mga anak maramdaman po niyo ang nararamdaman namin bilang mga magulang," ani Larena Sr.

