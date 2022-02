Hinangaan ang isang magsasaka sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte matapos magsauli ng wallet sa pulisya. Courtesy of Hinunangan PNP

Hinangaan ang isang magsasaka sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte matapos magsauli ng wallet sa pulisya.

Sa kuha ng Hinunangan police, makikita ang magsasakang nag-turn over ng wallet na may perang aabot sa P1,300 at 2 dollar bills.

Natagpuan ng magsasaka ang wallet sa Barangay Labrador.

Panawagan ngayon ng mga awtoridad sa may-ari na lumapit sa istasyon ng pulisya para makuha ang napulot na wallet.

Ayon pa sa pulisya, patunay ito na kahit anuman ang katayuan sa buhay kayang maging tapat ang isang tao. — Ulat ni Ranulfo Docdocan

