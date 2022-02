Dating talent show contestant, tiklo uli sa buy-bust

Sa ikalawang pagkakataon, balik-kulungan ang dating “Pilipinas Got Talent” finalist na si Mark Joven Olvido matapos mahuli sa isang buy-bust operation sa Laguna nitong Sabado.

Tinatayang aabot sa P85,000 ang halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska kay Olvido sa bayan ng Sta. Cruz.

Noong nakaraang taon, naaresto na rin si Olvido ng Laguna Provincial Police na nakatanggap ng sumbong ukol sa umano'y ilegal na gawain ng suspek.

Sa panibagong buy-bust operation sa Barangay Duhat, nakabili ng droga ang pulis na nagpanggap na buyer na siyang dahilan upang tuluyang madakip si Olvido.

Nakuha sa kanya ang tatlong maliit na sachet ng hinihinalang shabu at ang buy-bust money na P2,000.

Si Olvido ay nakilala bilang "vape master" dahil sa kanyang talento sa pag-vape. Naging finalist siya sa Pilipinas Got Talent noong 2018 at lumabas din sa ilang palabas at pelikula. - May ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News