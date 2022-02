ALAMIN: Batayan para ilagay sa Alert Level 1 ang isang lugar

Watch more on iWantTFC

Excited na si Nori Rosario na ipasyal ang mga batang anak sapagkat hindi sila nakalabas nang halos dalawang taon dahil sa pandemya.

"Ang tagal nilang andito lang sa bahay, puro gadget lang ang kaharap. Mas maganda rin na makakalabas sila para makakapag-explore po," ani Rosario.

Bagama't lamang ang excitement niya, may agam-agam siya dahil nariyan pa rin ang banta ng COVID-19.

Ayon sa Department of Health, ang pagdeklara ng Alert Level 1 ay binabase sa bilng ng COVID-19 cases, hospital utilization at vaccination rate sa lugar.

"Bago tayo makapag-deescalate sa alert level 1, merong adequate protection ang ating populasyon through vaccination so that we can be confident na pag binuksan natin, hindi po ganon na kabilis ang transmission ng sakit. Mapipigilan natin through this vaccination na mataas," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Sa ilalim ng Alert Level 1, pinapayagan na ang intrazonal at interzonal movement ano man ang edad at may comorbidity man o wala.

Pinapayagan na rin ang full capacity sa mga establisimyento basta't naipapatupad ang minimum public health standards.

"What would be most critical for all of us would be the enforcement in monitoring of our concerned agencies of government. Pangalawa siyempre yung kooperasyon ng establisyemento at ng ating komunidad," ani Vergeire.

Ngayong Sabado, nakapagtala ang bansa ng 1,923 na bagong kaso, na pinakamababa magmula nitong Enero.

Matatandaan na sa mga nakalipas na buwan naitala ang record-high na bagong kaso ng COVID-19, buhat ng banta ng mas nakakahawang omicron variant.

--Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News