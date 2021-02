Vaccine czar nag-sorry, nagpaliwanag sa pagkaantala ng COVID-19 vaccines

Watch more in iWantTFC

Humingi ng pasensiya si vaccine czar Carlito Galvez Jr. sa mga alkalde ng Metro Manila dahil sa pagkaantala ng pagdating sa Pilipinas ng mga bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19).

"Pasensiya na po talaga, na talagang hindi po natin kasi hawak 'yung ating supply chain sa ating mga vaccine… Alam ko sabik na sabik na kayo sa bakuna. Minsan, ako po nahihiya, dahil sabi ko nga, bakuna na lang ang kulang. Nasaan na 'yung bakuna?" ani Galvez sa pagbisita ng COVID-19 vaccine CODE Team sa Pateros ngayong Biyernes.

Nakatakda dapat ngayong ika-2 o ika-3 linggo ng Pebrero ang pagdating ng mga bakuna mula sa COVAX facility ng World Health Organization, pero naantala ito.

Paliwanag ni Galvez, naghigpit ang Pfizer sa indemnification agreement na gagarantiyang protektado ito mula sa habla, sakaling may makaranas ng adverse o negatibong side effect sa mga mababakunahan.

Kasunod ito ng pag-isyu ng korte sa Pilipinas ng warrant of arrest laban sa ilang opisyal ng manufacturer ng bakunang Dengvaxia.

Rekisito ang indemnification agreement - o bayad-pinsala - sa pagkuha ng Pilipinas ng tiyak na petsa ng pagdating ng COVAX facility vaccines sa bansa.

"'Yung nangyari sa warrant of arrest sa Sanofi, it has great implications on our procurement. Really. Kung makikita niyo sa diyaryo during Feb. 1, there is a warrant of arrest for Sanofi, and it changed everything," ani Galvez.

Ayon sa Malacañang, maging si Pangulong Rodrigo Duterte ay naiinip na sa pagdating ng bakuna, na dapat darating ngayong buwan ng Pebrero.

"Tatapatin ko na po kayo si Presidente ay nagsalita na siya mismo naiinip na kailangang dumating na ang bakuna. Kaya naman siguro dahil nagsalita na nang ganyan ang presidente kaya siguro kikilos na nang mas mabilis ang lahat," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Samantala, nagpulong ngayong araw sina Galvez, Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, at mga opisyal ng WHO at Pfizer.

Tiniyak naman ni Galvez na gumugulong na ang indemnification law.

"Sa Pfizer they still need an annex na specifically 'yung provisions na 'yun in order for them to have that kind of confidence and guarantee na just in case magkaroon ng adverse effect, at least they will be free from unnecessary litigation," ani Galvez.

Suplay naman ng bakuna ang isyu sa AstraZeneca kaya wala pang dumarating sa Pilipinas.

Nakabinbin naman ang pagpasok sa bansa ng 600,000 doses ng Sinovac sa donasyon ng China habang wala pang emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration.

Sa kabila nito, nananatiling positibo si Galvez.

"Will work out talaga na mayroong darating this February. Most likely 'yung millions of doses darating po talaga ng March. Kasi mayroon tayong tinatawag na delays. Normal 'yan sa deliveries, even sa procurements," ani Galvez.

Inaasahan namang mapipirmahan ang supply agreements sa Novavax, Moderna, Johnson and Johnson, at Sinovac bago matapos ang Pebrero.

Umarangkada na rin ang clinical trials ng Janssen sa Pilipinas, at nabigyan na ng go signal ng FDA ang clinical trials sa bansa ng Clover Biopharmaceuticals at Sinovac.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News