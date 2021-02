Mahabang school year, mas maiksing bakasyon, suportado ng PTA Federation

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Suportado ng Parents-Teachers Association Federation ang panukala ng Department of Education na palawigin pa ang kasalukuyang school year.

Ayon kay Willy Rodriguez, pangulo ng grupo, hindi na bago ito para sa kanila.

“Sa aming konsultasyon kahapon, regular na pong ginagawa 'yan. Ang tawag d'yan make up class,” pahayag ni Rodriguez.

Sinabi ni Rodriguez sa TeleRadyo na kadalasan ay nagkakaroon ng make up class ng Sabado at Linggo lalo na tuwing may mahabang suspensiyon ng klase dahil sa mga bagyo.

“Sa haba ng bakasyon na nakakulong ang mga bata, tama po ang DepEd na pahabain po, mag make up classes po maski 2 weeks,” sabi niya.

Sa isang TV report, sinabi ni Education Undersecretary Diosdado San Antonio na pinagiisipan na ng DepEd ang pagpapalawig sa school year na magtatapos ng Hunyo 11 at pagpaiksi ng 2 buwang summer break sa dalawang linggo na lamang.

Mabuti na rin aniya ito lalo pa’t hindi naman napapayagan pang makalabas ang mga bata at wala silang ibang aktibidad.

“Pag iksi ng bakasyon is pabor din po sa magulang at mga bata dahil meron silang nagagawa,” sabi pa niya.

Samantala, nanindigan naman ang grupo ni Rodriguez na hindi sila pabor sa face-to-face classes ngayon.

“Ang stand po ng parents natin d'yan, no vaccine, no face-to-face. 'Yun pa rin po kami. Di natin pwedeng isugal ang ating mga anak,” aniya.

Maaari naman umanong magsimula ang face-to-face sa mga lugar na walang COVID-19.

“‘Di papayag ang mga magulang na papasukin ang mga bata habang wala pa ang vaccine or na-complete na po ang mga vaccination sa mga magulang, frontliners, mga teacher—siguro mga 90 percent ng buong Pilipinas pwede na po naming pakawalan ang mga bata sa school,” sabi niya.

