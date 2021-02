Higit 6K pamilya sa 10 barangay sa bayan sa Davao del Norte, apektado ng matinding pagbaha

The entire municipality of Santo Tomas, Davao del Norte was placed under under a state of calamity after it suffered heavy flooding due to a localized severe thunderstorm. Courtesy of Santo Tomas LGU

MAYNILA - Higit 6.000 pamilya mula sa 10 barangay sa munisipalidad ng Sto. Tomas sa Davao del Norte ang naapektuhan ng matinding pagbaha sa lugar nitong mga nakaraang araw.

Ayon kay Mayor Ernesto Evangelista, malaking pinsala din ang idinulot ng pag-ulan at pagbaha sa kanilang agrikultura.

“Malaking pinsala ang nangyari dito during sa nangyaring localized thunderstorm. Bigla, ‘di ko alam bakit ganoon nangyari. Ang pinakamataas na portion ng bayan ko dito doon pa nanggaling ang malaking pinsala,” sabi ni Evangelista sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga.

Inilagay sa state of calamity ang buong bayan ng Sto. Tomas dahil sa naranasan nitong epekto ng localized thunderstorm noong Lunes.

“Talagang ngayon lang ito nangyari itong insidente na kagaya nito.

Pasalamat ako sa Panginoon na walang buhay na nakalas during that time, except sa damages lang sa agrikultura at imprastruktura, lalo pa sa ating mga ekuwelahan sa affected barangay malaking damage doon,” sabi niya.

May mga tulay na hindi pa rin madaanan pero ginagawan na ng paraan para muling magamit ang mga ito.

“As of now, lahat ng mga severely affected barangay nakabalik na sa tahanan nila,” sabi niya.

Laking pasalamat naman ng alkalde sa lahat ng mabilis na tumugon sa mga pangunahing pangangailan ng mga residente tulad ng pagkain.