Belgian na dawit sa pagtutulak ng droga timbog sa Zamboanga del Norte

LABASON, Zamboanga del Norte — Nakadetene ngayon sa Labason Municipal Police Station ang 52 anyos Belgian na si ‭Randall Jean‬ Gilbert Louwye matapos matimbog sa buy-bust noong Miyerkoles.

Hinuli si Louwye matapos niyang bentahan ng isang pakete ng droga ang pulis na nagpanggap na kostumer.

Ayon sa awtoridad, itinuturo ang suspek na siyang pinagkukuhanan ng ilegal na droga sa lugar.

"Reportedly from an informant na he’s selling drugs. May mga parokyano siya dito sa Labason mostly mga bata. Connected to some detainees namin last January, connected siya sa mga nahuli na mga target namin," pahayag ni Police Capt. Jefferson Arellano, hepe ng Labason Municipal Police Station.

Bukod sa nabiling droga, kumpiskado rin mula kay Louwye ang 5 pang pakete ng droga at isang baril.

Labas-masok umano sa bansa ang suspek dahil sa kanyang live-in partner na Pinay.

Kinasuhan na ang suspek ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Illegal Possession of Firearms and Ammunition.



–Ulat ni Dynah Diestro