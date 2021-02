Bakuna di na mahihintay, kailangan nang luwagan ang ekonomiya: DTI

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Inaasahang magdedesisyon si Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na linggo ukol sa panukalang ilagay sa modified general community quarantine (MGCQ) ang buong bansa simula sa Marso.

Nauna nang nagkasundo ang inter-agency task force (IATF), na nangunguna sa paglaban ng bansa sa COVID-19, at ang Metro Manila Council na irekomenda kay Duterte na ibaba sa pinakamaluwag na quarantine level ang Metro Manila. Ang Council ay kinabibilangan ng 17 mayor ng mga siyudad at munisipalidad ng Kamaynilaan.

Ito ay para makabangon na umano ang ekonomiya mula sa epekto ng pandemya.

Sa Lunes, nakatakdang talakayin ang isyung ito sa Cabinet meeting sa Malacañang.

"Magkakaroon po ng desisyon ang ating presidente sa Lunes, 22, bagama't baka ito po'y ianunsiyo ko bago matapos ang buwan ng Pebrero," ani Presidential Spokesman Harry Roque.

Giit ni Trade Secretary Ramon Lopez, hindi na kayang hintayin ng bansa na magsimula ang pagbabakuna bago magluwag ng mga restriction.

"Eh what if hindi pa ho kaagad ma-implement? Kahit may dumating ngayong February, di ba ang report ni Secretary Galvez, 'yung bulk naman ng ating vaccine darating ng second quarter, third quarter. So 'yung worry lang natin, each day na lumalagpas at walang makain ang ating mga kababayan, iyon ang problema ho natin," sabi ni Lopez.

Dagdag ni Lopez, napatunayan na rin umano ng mga lugar na nasa MGCQ na posibleng buksan ang ekonomiya nang hindi sumisipa ang kaso ng COVID-19.

Ang Metro Manila na nag-aambag ng one-third ng gross domestic product - ang suma ng lahat ng produkto at mga serbisyong nalilikha sa bansa - ay nasa GCQ. Ito ang ikalawa sa pinakamaluwag sa 4 na lockdown levels. Nasa GCQ din ang Cordillera region at 6 iba pang lugar.

Ang iba pang lugar sa bansa ay nasa MGCQ na.

–Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News