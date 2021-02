30 motorista, PUV nahuling lumabag sa health protocols sa Las Piñas

MAYNILA - Mahigit 30 na ticket ang inisyu ng mga tauhan ng Inter-Agency Council for Traffic special forces team sa kanilang operasyon sa Alabang-Zapote Road sa Las Piñas City, Biyernes ng umaga.

Karamihan sa mga sinita ay mga driver at konduktor ng mga public utility vehicles (PUVs) na nakitang walang suot na face mask o face shield ang mga pasahero.

Jeepneys were issued P2,000 tickets after some passengers were caught not wearing face shields pic.twitter.com/Wlb3Pi4J2d

Nagbabaan din ang ilang pasahero ng jeep at bus nang sitahin ang sasakyan ng mga i-ACT enforcer.

Katuwiran ng iba, nakalimutan nila sa bahay ang kanilang mga face shield. Ang isang ginang, hindi talaga nagdala nito dahil madaling-araw namalengke.

Umapela naman ang isa sa mga driver dahil sa laki ng P2,000 na multa sa paglabag sa health protocols, pero hindi siya napagbigyan.

Hiling nila na sana babala o mas magaang na multa na lang ang ibigay sa kanila o kaya pasahero na mismo ang pagmultahin.

“Sobrang hirap ng driver, walang makain. ‘Yong naiipon namin itutubos lang pala namin sa mga lisensya. Mabuti sana kung 200, 100 lang ‘yan.”



Judel said he hopes officials would consider their plight in enforcing health protocols pic.twitter.com/yFKI2gQDPA