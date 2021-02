2 ‘mutation’ ng COVID-19 virus sa Cebu dapat pang pag-aralan: DOH

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hindi pa malinaw sa ngayon kung ang na-detect na dalawang mutation sa Cebu ay maituturing nang Philippine variant, ayon sa tanggapan nagsasagawa ng genome sequencing sa COVID-19 positive samples sa Pilipinas.

"Whether we have an emerging Philippine variant or not that remainst to be seen. That is also a possibility in different countries around the world," ani Philippine Genome Center (PGC) Executive Director Dr. Cynthia Saloma.

Huwebes nang ianunsiyo ng public health officials na may natuklasang 2 mutations of concern ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19.

Sa nasa 60 samples na isinailalim sa genome sequencing, 31 sample ang nakitaan ng dalawang uri ng mutation: ang E484K at N5O1Y.

Ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque III, mahirap pang maiugnay ang mga bagong mutation sa pagtaas ng bilang ng mga kaso sa Region 7, lalo’t niluwagan sa MGCQ ang community quarantine status ng rehiyon.

Una nang sinabi ng mga eksperto na natural para sa isang virus ang mag-mutate pero binabantayan pa rin ang dalawang mutation na ito.

"Lahat tayo ay binigyan ng instructions ng WHO (World Health Organization) na bantayan ang ganitong mutations kasi these are mutations of concern," ani Saloma.

"Yung N5O1Y that was first flagged in the UK variant, na-associate nila 'yung cases sa UK na talagang tumaas. Na-classify nga siya in the beginning as variant of interest, maya-maya naging variant of concern na siya," dagdag niya.

PAANO NAGSISIMULA ANG VIRUS MUTATION?

Inilahad din ng DOH kung paano nga ba nagkakaroon ng mutation ang isang virus. Ayon kay Dr. Marissa Alejandria ng DOH Technical Advisory Group, nag-uumpisa ito kapag pumasok na ang virus sa cell ng isang tao.

"For that virus to survive and cause infection, nagmu-multiply siya. The virus consists of proteins and proteins consist of amino acids. Tapos 'yun 'yung kinokopya ng virus, 'yung sequence ng amino acids. 'Pag ang mutation napalitan 'yung buong amino acid naiba at nagkaroon ng epekto sa characteristic ng virus, 'yun 'yung mutation of clinical significance," ani Alejandria.

Ayon kay Alejandria, pinakabinabantayan ngayon ang spike protein dahil ito ang kumakapit sa receptor ng cell ng virus para makapasok at magparami.

Katulad ng isang simpleng pangungusap ang virus. Kapag nagkamali ng spelling, o nadagdagan ng salita, maaaring may kaunti, o walang epekto ito sa ibig sabihin ng pangungusap.

Pero maaari ring maging malaki ang epekto nito depende sa pagkakamali. Dahil dito, sinabi ng DOH na kailangan mapag-aralan nang buo ang virus at ang lahat ng kombinasyon nito para makita kung ano talaga ang magiging epekto nito.

"Whether itong nakikita natin ngayon is a new or not a new variant, kelangan pa pong pag-aralan. Pero itong mga mutations na ito kumbaga, parang markers sila. It doesn’t mean the mutation itself can make it more transmissible or works against vaccine," ani Dr. Edsel Salvana ng DOH Technical Advisory Group.

Humingi naman ng dalawang linggo ang Center for Health Development sa Region 7 para mapag-aralan ang lahat ng mga hakbang para mas lalong paigtingin kabilang na ang contact tracing at pagpigil sa pagkalat ng virus.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News