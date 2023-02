MAYNILA - Isang 47-anyos na lalaki na nanakot umano ng dating kasintahan para makipagtalik ang inaresto sa isang hotel sa Caloocan City, Biyernes ng hapon.

Natiklo sa isang isinagawang entrapment operation ng Northern District Anti-Cybercrime Team ang suspek.

Ayon kay Police Captain Michelle Sabino, tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group, tinatakot umano ng suspek ang 27-anyos na biktima na dati nitong ka-relasyon na ikakalat ang mga malalaswang litrato at sex video nila kung hindi ito makikipagkita sa suspek.

Pero ang kondisyon ng suspek, buburahin nila lahat ng mga larawan at video kung makikipagkita sa kanya ang biktima sa isang hotel sa Caloocan.

“Ginawa namin ang entrapment operation kasi nagkasundo sila na magmi-meet up in exchange for the deletion of the photos ang videos so dun na natin siya inaresto,” ani Sabino.

Ayon sa PNP, ayaw makipaghiwalay ng suspek sa biktima, kaya tinatakot niya ito.

“Tini-threaten niya na i expose kasi apparently ayaw ni suspek na makipaghiwalay. I mean naghiwalay na siya pero' di ba usually naman nangyayari 'yan na pagkaano, gusto pa rin minsan ni suspek, makipag-ano. Ayaw talagang bumitaw e, pinanakot ang sex photos and video,” ani Sabino.

Kwento naman ng biktima, noong November 2021 nagsimula ang relasyon sa suspek. Pero Agosto noong nakaraang taon ay nagdesisyon siya na tapusin ito.

May live-in partner na bago ang biktima at may dalawang anak sila. Ka-trabaho pa ng kanyang live-in partner ang suspek.

Pero hindi daw siya tinitigil ng suspek hanggang sa tinakot na siyang ikakalat ang kanilang sex video at ginawa umano ito ng suspek noong nakaraang linggo.

Sa group chat ng kanyang live in partner, ipinadala ng suspek ang larawan at sex video nila.

“Kaya nga doon ako nagalit kasi sinend niya lahat ng picture at scandal namin,” ani ng biktima.

Ayon naman sa live-in partner ng biktima, mismong siya ang nakakita sa sex video at malalaswang larawan ng kanyang kinakasama at ng suspek sa group chat nila ng mga ka-trabaho.

“Kami lang po sa (group chat) po namin pero yung mga kasama ko hindi na po nakita kasi inunsent na nung nagsend. Bale po ako, nasave ko po ang scandal nila,“ ayon sa live in partner ng biktima.

Pero todo tanggi ang suspek. Aniya, hindi naman ang biktima ang nasa sex video na sinend niya. Nais niya lamang daw ipagyabang sa group chat ang sex video niya.

Tumanggi rin ito na tinatakot niya ang biktima na ikakalat ang sex video.

Nanindigan siya na wala silang sex video sa kabila ng pag-amin ng biktima na meron sila nito.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Article 286 (Grave Coercion), RA 9262 (VAWC) at RA 9995 may kinalaman sa Section 6 of RA 10175 otherwise known as “Cybercrime Prevention Act of 2012" ang suspek.

Nagbabala ang PNP sa mga babae na magdoble ingat lalo’t dumarami ngayon ang nabibiktima nito.