DMW handang pauwiin ang mga OFW sa Turkey na naapektuhan ng lindol

MANILA -- Handa umanong pauwiin ng gobyerno ang mga overseas Filipino workers (OFW) na nais bumalik sa Pilipinas matapos ang kanilang dinanas na lindol sa Turkey at Syria.

Ito ang naging pahayag ni Department of Migrant Workers (DMW) Undersecretary Hans Leo Cacdac sa TeleRadyo nitong Sabado ng umaga kung saan aniya'y patuloy ang pagmomonitor ng mga kinauukulan sa mga nasalanta ng naturang lindol.

"Mayroong assistance na ibibigay sa [mga naapektuhan] and then 'yung mga gusto ma-repatriate, isasaayos 'yung kanilang pagpapauwian. Pagdating naman dito [sa Pilipinas], bibigyan pa rin sila ng reintegration assistance sa kanilang pag-uwi," ani Cacdac.

Dagdag ng opisyal, wala pa silang kabuuang datos kung ilang Pilipino na ang natulungan o naapektuhan ng lindol.

Nakikipagtulungan na rin umano ang DMW sa iba't ibang ahensiya ng gobyerno para mapabilis ang pag-asikaso sa mga naapektuhang Pinoy sa lugar.

"Mino-monitor ang mga OFWs sa mga affected areas in coordination with the Department of Foreign Affairs (DFA) who are on the ground, Philippine Embassy in Ankara, DFA Central Office, and Office of Civil Defense," ani Cacdac.

Batay sa ulat ng DFA, nakikipagtulungan ang naturang ahensiya sa embahada ng Pilipinas sa Ankara para mailikas ang mga apektadong Pilipino, ayon kay Cacdac.

"Mula naman sa Ankara, sila ay [dadalhin] muna doon sa isang shelter na pinamamahalaanan ng DFA at DMW. From there, those who wish to be repatriated, will be [sent] safely home."

Ayon kay Cacdac, karamihan ng mga nasasagip na nangyaring paglindol ay mga domestic workers.

"Mayroon ding mga kakaunting professionals and skilled workers pero 'yung mga nakakahalubilo ng teams on the ground ay mga domestic workers," ani Cacdac.

DOMESTIC WORKERS

Ukol naman sa isyu ng nasawing Pinay domestic worker na si Jullebee Cabilis Ranara, hinihintay pa umano nina Cacdac ang opisyal na ulat mula sa isinasagawang imbestigasyon ng mga awtoridad sa Kuwait.

Para umano maiwasan o matigil na ang mga pananakit na ito, mayroong mga hakbang na maaaring tahakin ang Pilipinas na, ayon kay Cacdac, ay sinisimulan na ng pamahalaan ng bansa.

"Unang-una andyan na ang pagtatalaga ng migrant workers offices sa pamamagitan ng DMW. Sa pamamagitan nito, may mga offices nang makapagbibigay ng assistance through our labor attache corps and MWO o migrant workers office corps. Sila ang magsasaayos ng mga tinatawag na assistance sa nationals--cases that comprise legal assistance and other forms of assistance... mayroon tayong action funds."

"May binigay ang kongreso for 2023 para magbigay ng tulong... legal assistance, humanitarian assistance, at medical assistance para sa mga OFWs natin on the ground. So mahalaga ito... 'yung personnel and budget to make our protective systems run," dagdag ni Cacdac.

Binigyang importansiya rin ni Cacdac ang pagkakaroon ng welfare assistance o ang pagtulong sa mga OFW kung may nais idulog ang repatriation command center "para may dulugan ang pamilya ng mga OFW o ang mga OFW mismo kung kinakailangan ng saklolo lalo na kung... may abusadong employer at kinakailangan sa pagsampa ng kaso.

"Ang sentro talaga nito 'yung pagkakaroon ng proteksyon dahil may karapatan ang mga OFWs na mabigyan ng sapat na tulong... Dapat matutunan ng employer ang mga kaugalian natin, mga kultura natin, 'yung rights and responsibilities ng isang worker tulad ng makataong paninirahan, sapat na pagkain, tulugan, syempre sahod at humane o makataong pakikitungo."

Bukod sa domestic workers ang kadalasang nasasagip na Pilipino sa nangyaring paglindol sa Turkey at Syria, karamihan din ng welfare cases na idinudulog sa tanggapan ng mga kinauukulang ahensiya ay domestic work, ayon kay Cacdac.

RECRUITMENT AGENCIES

Kinondena rin ng opisyal ang minsa'y natatanggap na pangmamaltrato ng mga OFW mula sa mismong mga recruitment agency nila.

"Syempre offense 'yan (recruitment agencies na pinapagalitan ang mga nagsusumbong na OFW) and that is not treated lightly by the DMW. In fact, may mga ganiyang sumbong rin kaming natanggap in the last few days."

Nagpaalala naman si Cacdac ukol sa mga pekeng recruitment agency na naglipana sa social media.

"Ang isa sa mga indikasyon ng illegal recruitment is walang opisina yung recruiter. Ang recruitment ay kailangan nasa tanggapan at kitang-kita 'yung license number na prominently displayed sa signboard. Ang payo lang sa mga kababayan natin kung hindi niyo nakita yung recruiter, 'wag niyo pagkatiwalaan," ani Cacdac.