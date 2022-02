MAYNILA—Arestado ang isang lalaki matapos umano'y magpanggap na pulis sa Taguig City Huwebes.

Ayon kay Southern Police District Director Police Brigadier General Jimili Macaraeg, isang 23 anyos na seaman ang suspek.

Base sa report, nagja-jogging ang 2 menor de edad sa kahabaan ng C-6 road bandang alas-7 ng umaga nang hinarang sila ng suspek na nakasakay ng motorsiklo.

Nagpakilala umano ang akusado bilang pulis at ipinakita ang isang retrato kung saan nakasuot siya ng uniporme at may hawak na baril.

Tinakot umano ng seaman ang mga biktima na may isinasagawang drug operation sa lugar at may mga hinahanap siyang mga tao. Sa puntong iyon, hiningi ng suspek ang mga cellphone ng biktima

Agad naman nagsumbong sa mga awtoridad ang 2 biktima at inaresto ang suspek.

Sa inspeksyon na ginawa ng mga pulis, nakumpiska sa akusado ang mga cellphone ng biktima. Nakuha rin sa compartment ng motor ng suspek ang isang hinihinalang high-explosive grenade.

Haharap ang suspek sa mga kaso kaugnay sa Robbery-Hold-up, Illegal Possession of High Explosive, at Violation of Omnibus Election Code.