MAYNILA—Nagsimula na ang Balikatan exercises sa pagitan ng Philippine Army at ng mga sundalong Amerikano.

Nitong Lunes, Pebrero 14, nagsimula ang isa sa mga programa ng Balikatan o joint combined exchange training ngayong 2022.

Isa ang Balance Piston 22-1 sa taunang bilateral exercise na sinimulan nang isagawa sa Fort Ramon Magsaysay, Nueva Ecija.

Ang programang ito ay nagbibigay-daan para sa special forces unit ng Philippine Army at ng US Special Forces na magpalitan ng mga kaalaman, taktika at mga paraan sa iba’t-ibang aspeto ng pagiging parte ng army.

Ayon kay Army Spokesperson Col. Xerxes Trinidad, sa bilateral exercise mas mapapaigting pa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang kani-kanilang kaalaman at kakayahan sa combat management, armed conflict, mission planning, command and control structure, at marami pang iba.

"It would definitely benefit our soldiers aside from our counterparts from the US Special Forces. We have to learn from them, observe them how they operate. This would actually increase our inter-operability and collaboration to our partners in the Army," ani Trinidad.

Bukod sa Balance Piston exercise, marami pang training ang isasagawa sa loob ng tatlong linggo.

Kabilang na rito ang Human Rights and Law of Armed Conflict, Crisis Action Planning, Fundamentals of Reconnaissance, Tactical Combat Casualty Care at culmination exercise.

Tiwala ang pamunuan ng Philippine Army na ang annual exercise ay paiigitingin at palalakasin ang kakayahan at abilidad ng mga sundalong Pilipino para makagawa ng matagumpay na misyon.

Dagdag pa ni Trinidad, parehong makikinabang ang mga sundalong Amerikano at Filipino sa bilateral exercises.

"Ang benefit n’yan ay mutual. There are things that we are good at. There are practices that our elite forces are doing and of course our counterparts will be able to learn and grasp some of the techniques that can be used particularly in sabihin natin itong unconventional warfares," aniya.

Ang tatlong linggong training ay magtatagal hanggang March 7.

MULA SA ARKIBO

Watch more on iWantTFC