Pagsasabatas ng bayad-pinsala sa negatibong epekto ng bakuna pinamamadali

MAYNILA – Sinertipikahan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang urgent ang panukalang batas na magtatatag ng indemnity fund o bayad-pinsala sakaling magkaroon ng negatibong epekto ang COVID-19 vaccine sa mga Pinoy na matuturukan nito.

Sa ilalim ng isinusulong na indemnification agreement, hindi hahabulin ng gobyerno ang manufacturer sakaling ang bakuna nito ay magdulot ng pinsala sa Pinoy na tuturukan, basta't mapatunayan na walang quality defect ang kanilang bakuna.

Sa unang plenary deliberation ng Senado ukol sa panukalang COVID-19 Vaccination Program Act, kinuwestiyon ng ilang senador kung bakit hindi sinabi agad ng DOH at IATF na humihingi pala ng indemnification agreement ang mga vaccine manufacturer.

"This was said not in the context of it being prerequisite to signing any supply agreement with any of the vaccine makers, that wasn't clarified then," sabi ni Sen. Kiko Pangilinan.

Sabi naman ni Senate President Pro-tempore Ralph Recto, hindi na kailangan ang dagdag P500 milyon para sa PhilHealth kung saan umano huhugutin ang indemnification fund. May bilyong-bilyong piso daw kasing reserve fund ang PhileaHlth.

"There is a P116 billion available... This is a reserve. This is not intended for claims today. But since people are not going to hospitals hindi gumagastos masyado ang PhilHealth... Lumalaki lang nang lumaki 'yung pera ng PhilHealth," sabi ni Recto.

Kung tutuusin, ayon kay Recto, hindi kailangang gumawa ng batas para sa indemnification fund dahil puwede na itong gawan ng resolusyon ng board ng PhilHealth.

Paniwala naman ni Senate Minority Leader at Franklin Drilon, kahit wala namang indemnification law, maaaring magbigay ang gobyerno ng kompensasyon o tulong sa magkakasakit, magkakapinsala sa katawan o masasawi dahil sa side effect o adverse effect ng bakuna.

Sa ilalim aniya ng Civil Code, maaring kasuhan ang public officials na magpapabaya sa tungkulin at babayaran ng gobyerno ang kompensasyon, ani Drilon.

Sabi naman ni Sen. Sonny Angara na nagdedepensa sa panukala, mismong vaccine manufacturers ang humingi ng batas para sa bayad-pinsala. Hindi rin daw lahat ng manufacturer ay nagre-require ng indemnity agreement.

Pero suspetsa ni Drilon, ang indemnification agreement ay posibleng bunga ng naunang kotrobersiya sa Dengvaxia.

"If I may speculate the reason why it is put forward is the Dengvaxia controversy. In other words, Sanofi was held liable by claimants for the vaccine administered and together with officials of DOH made to answer for damages and death caused by vaccine," hinala ni Drilon.

Dahil sinertipikahang urgent, susubukan ng Senado na ipasa sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa Lunes ang COVID-19 Vaccination Program Act.

–Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News