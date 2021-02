Paglaya ng Lumad students, teachers na dinampot sa Cebu, hiniling

Iginiit ng grupo na iligal na inaresto ang mg Lumad sa University of San Carlos (USC) at tinago lang bilang “rescue operations” ng mga pulis. Feb. 18, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Nagprotesta nitong Huwebes sa UP Diliman sa lungsod Quezon ang mga miyembro ng Save Our Schools Network laban sa pagdampot ng mga pulis sa mga Lumad students at teachers sa Cebu City kamakailan.

Panawagan nila, palayain ang 26 na anila'y ilegal na inaresto sa loob ng University of San Carlos-Talamban.

Sabi ng isa sa mga Lumad teacher na si Rose Hayahay, may kinalaman ang nangyari sa Cebu sa iba pang isyu na tinitindigan ng mga Lumad at bakwit leaders.

Napag-alaman din kasing isa sa mga naarestong guro ay kasama sa mga petitioners na lumalaban sa anti-terror law ng bansa at biktima rin ng red-tagging.

“Sobrang desperado ng administrasyon, this regime, na mapatahimik kami dahil kami na lang ang dumedepensa sa lupang ninuno at ayaw namin magpapasok ng mga minahan sa ating komunidad," ani Hayahay.

Kasama naman sa protesta ang ilang kongresista ng Makabayan bloc, tulad ni Bayan Muna Rep. Eufemia Cullamat na isa ring lumad at sumusuporta sa bakwit school.

“Sana, ang gobyerno tinututulungan na lang ang ipinatupad namin na mga paraalan. Pero, ginagawan kami ng hindi magandang storya dahil sinasabi na dahil paaralan daw ito ng mga NPA. Pero ito ay hindi totoo talaga,” paliwanag ni Cullamat.

Sinabi rin ni Kabataan Partylist Rep. Sarah Elago na nagkaroon ng chilling effect sa iba pang Lumad students ang nangyari sa Cebu.

“Hindi mo matatanggal sa kanila ngayon ang pangamba na baka gawin din ito dito sa UP Diliman, yung ginawa sa UCS," sabi ng mambabatas.

"Kaya tayo ay nanawagan na tigilan na ang maling akusasyon sa mga lumad at bakwit schools. They are red-tagged and that endangers their life and safety," aniya.

Panawagan ng grupo, dapat ibasura ang Anti-Terrorism Act of 2020 dahil sinusupil umano nito ang karapatan ng mga ordinaryong Pilipino.

Sinabi ng Philippine National Police na kakasuhan nila ang ilang naaresto ng kidnapping, child exploitation, at human trafficking kaugnay sa anila’y sapiltang pagkuha sa lumad students mula sa kanilang mga pamilya.

Nauna nang sinabi ng pulisya na ang mga estudyante raw ay "sinagip" nila matapos dumulog ang ilan sa mga magulang nito na galing pa ng Talaingod, Davao Del Norte.