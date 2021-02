P50 milyong halaga ng smuggled yosi na idineklarang 'furniture' nasabat

CAGAYAN DE ORO – Nasa P50 milyong halaga ng sigarilyo na idineklarang "furniture shipment" ang kinumpiska ng Bureau of Customs (BOC) sa lalawigang ito.

Nasamsam ng Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) ang 2 container van na may lamang kontrabando na sigarilyo.

Nagkakahalaga ito ng P50 milyon at nagmula pa sa China.

Ang shipment ay naka-consign sa LMRC 418 Direct Import Export Corp. at dumating noong Pebrero 2 sa Mindanao Container Terminal sa Tagoloan, Misamis Oriental.

Isang Pre-Lodgement Control Order ang inisyu ni District Collector John Simon base sa rekomendasyon ng CIIS dahil sa natanggap na derogatory information tungkol sa shipment.

Nang magsagawa ng inspection sa shipment na idineklarang furniture, naglalaman pala ito ng mga smuggled cigarettes na may brand na Marvels at Two Moon.

Naglabas na ng warrant of seizure and detention para sa shipment at nakatakdang idaan sa shredder para wasakin.

– Ulat ni PJ dela Peña