P50-M halaga ng kontrabandong sigarilyo mula China, in-intercept sa CDO

Nasa P50 milyong halaga ng kontrabandong sigarilyo mula China ang in-intercept ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Cagayan de Oro Miyerkoles.

Ayon sa mga awtoridad, consigned sa LMRC 418 Direct Import Export Corp., at dumaan noong Pebrero 2 sa Mindanao Container Terminal sa bayan ng Tagoloan, Misamis Oriental ang naturang kontrabando.

Dineklara umanong furniture shipment ang mga ito, pero nag-inspeksyon ang mga awtoridad nang makatanggap sila ng impormasyon sa kargo.

Naglalaman pala ito ng mga smuggled cigarettes.

Naglabas na ng warrant of seizure and detention ang mga awtoridad para sa shipment at nakatakda itong sirain o idaan sa shredder.--Ulat ni PJ dela Pena

