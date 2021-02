Mga pasahero at motoristang hindi sumusunod sa health protocols, sinita ng iACT

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nagsagawa ng operasyon ang Inter-Agency Council for Traffic laban sa mga pasahero at motoristang hindi sumusunod sa health protocols sa Ramon Magsaysay Boulevard sa Sta. Mesa, Maynila Huwebes ng umaga.

i-ACT enforcers issue tickets to jeepneys plying Ramon Magsaysay Blvd in Sta. Mesa, Manila after some passengers were caught not wearing face shields.



The passengers also forgot to bring them, saying they didn’t know these were required for PUV riders. pic.twitter.com/rrjmXgu8MC — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) February 18, 2021

Dalawang pasahero ng jeep ang nasita dahil sa hindi pagsuot ng face shield. Napilitan silang bumaba para bumili ng face shield.

Depensa nila, hindi nila alam na dapat magsuot ng face shield sa pampublikong sasakyan.

Hindi rin nakaligtas ang driver ng jeep na tinikitan para sa P2,000 na multa.

Paalala ng iACT na matagal na itong minandato sa publiko kaya kanila itong mahigpit na ipinapatupad.

Pangalawang linggo na itong nagkasa ng anti-colorum operation ang iACT sa Sta. Mesa.

3 jeepneys—one labeled “Ambulance”—were impounded for not carrying the required QR code for PUVs with special permits.



The i-ACT conducted the operation in Sta. Mesa because of reports about said jeeps.



(📸:i-ACT) pic.twitter.com/ldzAgJ9XYh — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) February 18, 2021

Nagsagawa sila ng operasyon sa lugar matapos na makatanggap ng impormasyon na may mga jeep na pumapasada nang walang QR Code o nagpapakita ng special permit ng mga tradisyunal na jeep para makapamasada sila.

Nakapag-impound din ng tatlong jeep na walang nakalagay na QR Code at isa pang nahuli na bumibiyahe ng lagpas sa ruta.

6 vans were impounded mostly for serving as shuttles without permit & 2 for picking up passengers outside their route. pic.twitter.com/n0PkbJMAHJ — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) February 18, 2021

Na-impound din ang anim na van na karamihan ay illegal na shuttle na walang kaukulang papeles at dalawang out of line.

RELATED VIDEO: