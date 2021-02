Mga LGU puwede nang mag-advance payment para sa COVID-19 vaccines

Nagsagawa ng vaccination simulation sa Pedro P. Cruz Elementary School sa Mandaluyong City noong Enero 27, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang kautusang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga local government unit (LGU) na magbayad nang advance upang makakuha ng bakuna kontra COVID-19.

"Ito'y magandang balita dahil malapit na ang advance payment natin para sa AstraZeneca," ani vaccine czar Carlito Galvez Jr.

Sa tulong nito, maaari nang magbayad nang hanggang 15 porsiyento ang mga LGU bilang advance payment sa mga vaccine manufacturer.

Ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, maaaring hindi agad makarating ang 600,000 dose ng COVID-19 vaccine ng Sinovac dahil wala pa itong emergency use authorization (EUA) mula sa Food and Drug Administration (FDA).

"Nais muna nilang antayin 'yong EUA bago iparating sa ating bansa iyong kanilang donated na Sinovac," ani Roque.

Inaasahan sanang dumating ang unang batch ng bakuna mula Sinovac sa Pebrero 23 pero hindi pa rin umuusad ang aplikasyon ng kompanya para sa EUA dahil nauna na ring sinabi ng FDA na kulang pa ito ng papeles at hindi pa nakaksagot sa mga tanong ng kanilang mga eksperto.

Sa ngayon, Pfizer at AstraZeneca pa lang ang may EUA mula sa Pilipinas, na nangangahulugang sila pa lang ang magagamit sa immunization program ng gobyerno.

Habang inaayos pa ang indemnification agreement para makakuha ng bakuna ng Pfizer sa pamamagitan ng COVAX Facility, sinabi naman ni Roque na maaaring dumating bago matapos ang buwan ang supply mula AstraZeneca.

Maging si Galvez ay kumpiyansang darating ang unang batch ng bakuna ngayong Pebrero.

"But definitely, if just in case ay magkaroon ng EUA 'yong iba na mado-donate at saka iyong darating sa procurement natin ay puwede pa po, possible pa po ang February," ani Galvez.

Bukod sa Sinovac, hinihintay din ngayon ang desisyon ng FDA sa bakuna ng Russia na Sputnik V.

Sa isang pagdinig sa Kamara, sinabi ng FDA na inaaral ngayon kung magiging epektibo nga ba ang Sputnik V sakaling maraming Pilipino na ang may antibodies para sa adenovirus.

Ang adenovirus ay nagdudulot ng karaniwang sakit na may sintomas tulad ng sipon at lagnat. Ito rin ang isa sa mga sangkap ng bakuna ng Russia laban sa COVID-19.

"The [Department of Science and Technology] right now is doing a study on how many Filipinos have had this infection before with Adenovirus 5 and whether we have already antibodies against it because there's a possibility that if many Filipinos have had adenovirus 5 infection, the efficacy might be a little lower in our country, but it's very high at 90 percent and above. It might just dampen a little," ani FDA Director General Eric Domingo.

Bukod diyan, hinihintay pa ng FDA na bigyan ng authorization ng Russia ang kanilang research partner sa Pilipinas para pumirma ng mga dokumento nila.

Kailangan din inspeksiyunin ang factory sa Russia para makakuha ng good manufacturing practice certification.

"For instance the Russian Direct Investment Fund would provide the Philippines with vaccine doses sufficient for vaccination of 1/3 to 1/2 of the population if approved in February... it could be brought to Philippines, it would be available since April," ani Vladimir Efifanov, deputy chief of mission ng Russian Embassy.

Ipinagmalaki ng opisyal ang halos 92 porsiyento na efficacy rate ng Sputnik V at ang report na wala itong seryosong side effect o allergic reaction.

Epektibo rin umano ito laban sa variant ng COVID-19 mula United Kingdom.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News