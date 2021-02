Higit P4 milyon halaga ng marijuana, nasabat sa Isabela

Larawan mula sa PDEA Isabela

Aabot sa 37 kilo ng marijuana bricks ang nakumpiska ng mga awtoridad sa buy-bust operation nitong Huwebes ng tanghali sa national highway ng Barangay Barucboc, Quezon, Isabela.

Sa inisyal na impormasyon mula sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Isabela, nagkakahalaga ng P4.4 million ang nakumpiska sa dalawang suspek na umano'y high-value-target.

Nakumpiskahan din umano ang mga suspek ng 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng P34,000.

Inihahanda na ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa mga suspek na nasa kustodiya ng Quezon Police Station.

Ayon naman sa hiwalay na pahayag ng Philippine National Police (PNP), kasabwat ng 2 ang naunang inaresto sa Tarlac nito ring Huwebes, kung saan halos P20 milyon halaga ng marijuana naman ang nakumpiska sa 6 na suspek.

"The arrest of these eight suspects is a clear indication that our no let up anti-illegal drugs campaign is a success," ani PNP Chief Gen. Debold Sinas sa pahayag.

"We will continue to aggressively go after the drug peddlers and dealers – depriving them of their illegal merchandise, their profits, and a safe haven," dagdag niya.

— Ulat nina Harris Julio, ati Doland Castro, ABS-CBN News

