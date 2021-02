5 miyembro ng pamilya timbog sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga

Nahuli ang limang miyembro ng isang pamilya sa isinagawang operasyon sa kanilang bahay sa Barangay Calipahan sa Talavera, Nueva Ecija. Larawan mula sa Talavera Municipal Police Station

Hindi na nakapalag pa ang limang miyembro ng isang pamilya nang arestuhin ng mga operatiba dahil sa paggamit at pagbebenta ng ilegal na droga.

Nahuli sa operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Provincial Intelligence Unit ng Nueva Ecija Police at ng Talavera Municipal Police Station ang mag-asawang alyas Louie at Emma, at mga anak na sina “Embo,” 32-anyos, “Malou,” 30, at “Renz”, 21, sa kanilang tahanan sa Barangay Calipahan, Miyerkoles ng hapon.

Kinumpirma ng pulisya na lahat ng nahuli ay kasama sa Nueva Ecija Police Provincial Office Unified Drugs Watch List.

Narekober sa kanila ang siyam na maliliit at isang medium size na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia at iba pa.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang lima.

- Ulat ni Gracie Rutao