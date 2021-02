2 hinihinalang holdaper, patay sa engkuwentro sa Quezon City

MAYNILA - Dead on the spot sa isang eskinita sa Payatas ang dalawang lalaki, matapos maka-engkuwentro ng mga pulis maghahatingabi Huwebes.

Ayon kay Police Lt.Col. Romulus Gadaoni, hepe ng Batasan Police,



Wala pang pagkakakilanlan ang dalawang lalaki na pawang mga hinihinalang holdaper.

Kabilang ang dalawa sa anim na suspek sa panghoholdap sa isang restaurant sa Barangay Batasan Hills, mag-aalas onse Miyerkoles ng gabi.

Tsempong nagsasagawa ng Oplan Sita ang pulisya kung saan dumaan sa isa sa mga police checkpoints ang mga suspek na nakasakay ng isang motorsiklo.

Imbes na huminto sa checkpoint ay nagmadali umanong tumakas ang mga suspek kaya hinabol sila ng mga pulis.

Kalaunan ay nagkapalitan na ng putok sa pagitan ng dalawang hanay na nagresulta sa pagkamatay ng mga holdaper.

Positibo silang kinilala ng babaeng may-ari ng restaurant na kanilang hinoldap. Narekober kasi sa pinangyarihan ng engkwentro ang bag na nakuha sa kaniya maging ang motorsiklo na ginamit.

Kwento ng biktima, kasasara lang umano ng restaurant nang biglang may pumasok na dalawang lalaki.

Agad kinuha ang kaniyang bag na naglalaman ng P5,000 na kita at cellphone. Nang sinubukan niya manlaban ay pinukpok siya ng baril sa ulo.

Nagkabukol ang biktima na nagtamo rin ng sugat sa kamay.

Ayon kay Gadaoni, mas pinaigting nila ang checkpoint, Oplan Sita at Galugad sa kanilang lugar dahil may mga naitalang dalwang kaso ng robbery-holdap at motornapping nitong mga nakaraang linggo.

Inaalam pa ang pagkakakilanalan ng dalawang napatay habang hinahanap ang apat na iba pa nilang kasamahan.

