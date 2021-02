2 COVID-19 'mutations' na nakita sa Cebu binabantayan ng DOH

Mango Avenue sa Cebu City nang isailaim sa COVID-19 lockdown ang lungsod noong Hulyo 16, 2020. Cheryl Baldicantos, ABS-CBN News/File

CEBU CITY - Binabantayan ng Department of Health sa Central Visayas ang dalawang sinasabing mutations na nakita sa mga coronavirus disease (COVID-19) sample mula Cebu.

Pansamantalang pinangalanan ang mga mutation bilang E484K at N5O1Y lalo't bago ito sa mata ng mga eksperto.

Watch more in iWantTFC

Sa isang online press briefing, sinabi ni DOH Central Visayas spokesperson Dr. Mary Jean Loreche na ipinadala ang nasa 60 sample sa Philippine Genome Center mula Enero 30 hanggang Pebrero 2.

Nasa 37 samples ang nakitaan ng mga nabanggit na mutation.

Galing ang mga sample sa mga pasyente mula Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City at Cebu Province.

"It is very possible that we have our own (mutation). Hindi lang galing sa ibang bansa, or maybe it's a mixture of sorts," ani Loreche.

Sa ngayon, kakailanganin pa ng karagdagang mga surveillance study at imbestigasyon ang dalawang nakitang mutation, ayon kay DOH 7 regional director Dr. Jaime Bernadas.

"What we intend to do further is for every one to be aware that the virus can mutate, the virus can change its characteristics," ani Bernadas.

Ayon sa DOH, hindi dapat mag-alala ang mga taga-Cebu dahil malawakan ang ginagawang contact tracing para hindi na kumalat pa ang bagong mutation ng virus.

Sa ngayon, may 5,240 active cases ang Central Visayas. Sa bilang, nasa 2,668 ay galing sa Cebu.

Giit naman ng Office of the Presidential Assistant For Visayas, hindi pa rin kailangang mag-lockdown ulit kahit dumami ang kaso ng COVID-19.

Mahigpit din ang pagmo-monitor ng emergency operations center ng Cebu City sa mga negosyo at mga kompanya na hindi sumusunod sa health protocols.

-- May ulat ni Annie Perez