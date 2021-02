1 patay, 2 sugatan sa salpukan ng pick-up at motorsiklo sa Isabela

Nasawi ang drayber, habang sugatan ang dalawa nitong angkas matapos makasalpukan ng kanilang motorsiklo ang isang pick-up sa Benito Soliven, Isabela bandang alas-5 ng hapon Huwebes.

Ayon kay P/Maj. Krismar Angelo Casilana, matulin umano ang takbo ng motorsiklo habang binabaybay ang pababa at kurbadang bahagi ng national highway sa Barangay District 2.

Nag-overtake din umano ang motorsiklo sa sinusundang sasakyan na naging dahilan para maagaw nito ang linya ng kasalubong na pick-up.

“Sabi ng mga witness, matulin itong motor, kasi pababa ito…Nag-overtake itong motor, talagang nakain niya yung kabilang linya. ‘Yong pick-up nga, nag-shoulder na para hindi matumbok ang motor, pero head-on collision pa rin ang naganap,” ani Casilana.

Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang mga sakay ng motorsiklo na agad namang narespondehan ng mga pulis na noon ay katatapos lang mag-checkpoint hindi kalayuan sa pinangyarihan ng aksidente.

Naisugod sa ospital, pero idineklarang dead-on-arrival ang drayber ng motorsiklo na si James Agustin, 35 anyos.

Patuloy naman na inoobserbahan sa ospital ang dalawa niyang angkas na kapwa walang malay nang madatnan ng mga rescuer.

Napag-alaman din ng pulis sa nag-asikasong doktor na pawang nakainom ang mga sakay ng motorsiklo.

Nasa kustodiya ngayon ng Benito Soliven Police ang 81-anyos na driver ng pick-up na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries and damage to property. - ulat ni Harris Julio

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC