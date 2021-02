1 patay, 2 sugatan sa pamamaril sa Aklan

Hindi pa matukoy ng pulisya ang motibo sa likod ng pamamaril sa biktima na ikinasugat ng dalawang iba pa sa Tangalan sa Aklan. Larawan mula kay Jhay-ar Antayao

Isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa pamamaril na naganap sa Barangay Poblacion, Tangalan, Aklan, Miyerkoles ng gabi.

Sa larawang kuha ni Barangay Kagawad Jhay-ar Antayao, makikita na nakabulagta na sa sahig si Roger Teñoso, 40.

Sugatan naman sina Mario Traje, 30, at Glen Joguilon, 24, kapwa residente ng nasabing lugar.

Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, bumibili sa tindahan si Teñoso at nakaupo din doon sina Traje at Joguion nang dumating ang salarin na nakasuot ng face mask at sombrero.

Bigla itong bumunot ng baril at pinaputukan si Teñoso hanggang sa siya ay bumulagta.

Pinuntirya rin ng salarin sina Traje at Joguilon.

Kaagad na dinala sa ospital ang dalawang sugatan habang dead on the spot naman si Teñoso.

Narekober sa lugar ang 7 basyo at 6 na slug ng pinaniniwalaang kalibre .45 na baril.

Patuloy na iniimbestigahan ng awtoridad ang insidente para matukoy ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng saralin.

- Ulat ni Rolen Escaniel