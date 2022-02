Mga abogado, netizens, umalma sa Oplan Baklas ng Comelec

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — May mga pumapalag, kasama na ang ilang grupo ng abogado, sa ginagawang pagbabaklas ng Commission on Elections (Comelec) ng mga campaign poster, tarpaulin at billboard na umano'y mali ang sukat, kahit pa nasa loob ito ng pribadong lugar.

Batay sa mga panuntunan ng Comelec, 2x3 feet lang dapat ang sukat ng campaign posters. Pinapayagan ang 3x8 feet sa campaign meetings at rallies.

Bawal din ang campaign material sa LED boards, LCD screens o monitors, mga sasakyan na pag-aari ng gobyerno, pampublikong transportasyon, at private property nang walang pahintulot ng may-ari.

"Our rule is that even if you’re posting on private property you cannot post in excess of the allowed sizes. You can post campaign materials on your personal property but you’re still going to have to abide by the size requirements," ani Comelec spokesman James Jimenez noong nakaraang linggo.

Pero sabi ng Comelec, hindi sila maaaring basta na lang pumasok sa private property at magbaklas ng campaign materials kung walang pahintulot ng may-ari.

"There should be a respect of the privacy," ani Temie Lambino, regional director ng Comelec-NCR.

Kailangan din muna may pormal na abiso at may 72 hours o tatlong araw ang may-ari para kusang baklasin ang ilegal na poster o streamer.

Nitong Huwebes, trending ang hashtag na #AnyareComelec. Ayon sa ilang netizen, tila may mga pagkakataon na hindi nasusunod ang mga panuntunan sa ilalim ng Comelec resolution.

Paalala ng UP Law, Recoletos Law Center, at UP Clinical Legal Education Program, karapatan ninuman ang maghayag ng saloobin patungkol sa politika, lalo na sa panahon ng halalan.



"Malinaw naman sa ating mga decisions ng Supreme Court, for example, na hindi maaaring pumasok at hindi maaaring gibain ng Comelec or ng kung sinuman na inuutusan ng Comelec ang anumang bagay na nakadikit sa private property... Malinaw naman sa mga cases na kapag political content, mas malawak ang binibigay na kumbaga kalayaan sa citizen to express their political views," ani Theodore Te ng UP College of Law.

