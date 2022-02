Mayor ng Malaybalay pumanaw dahil sa COVID-19

Larawan mula sa Facebook page ni Malaybalay City mayor Florencio Flores Jr.

Pumanaw ang alkalde ng Malaybalay City, Bukidnon na si Florencio Flores Jr. nitong Huwebes matapos siya mahawa ng COVID-19, ayon sa pamilya niya.

Kinumpirma ng anak niya na si Bukidnon 2nd District Rep. John Flores ang pagpanaw ng alkalde dahil sa komplikasyon ng COVID-19.

"He was vaccinated but has a lot of comorbidities," saad ng kongresista.

Noong Enero 27, unang nagpost sa kaniyang Facebook page si Mayor Flores na nahawa siya ng COVID-19 pero nakalabas rin siya sa hospital noong Pebrero 2.

Pero nitong Pebrero 7, muli siyang nagpost sa social media na positibo ulit siya sa virus at nagsabi na mayroong komplikasyon ang kanyang kondisyon kaya't kailangan siyang ma-eksamin ng espesyalista sa Cagayan de Oro.

Taong 2001 unang nahalal bilang alkalde ng Malaybalay si Flores. Umupo siya bilang congressman ng second district ng Bukidnon mula 2010 hanggang 2019.

Bumalik siya bilang mayor ng lungsod noong 2019. Tatakbo sana para sa panibagong termino sa pwesto si Flores sa darating na halalan.

— Ulat ni Rod Bolivar

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC