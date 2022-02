Watch more on iWantTFC

Sa pagbuti ng datos ng COVID-19 sa Pilipinas, mas nalalapit ang lahat sa posibilidad ng Alert Level 1 o new normal.

Una nang sinabi ng Department of Health (DOH) na sa ilalim na pinakamaluwag na alert level, wala nang restriction sa kapasidad ng mga establisimyento at pampublikong transportasyon.

Dahil dito, posibleng mapuno ulit ang mga establisimyento tulad ng mga restaurant at magsiksikan ulit ang mga tren, bus at jeep.

"The challenge for us would be transportation because it’s really very difficult for us to implement physical distancing in public transportation. We will be relying on the vaccination of individuals, on the masks that individuals will be wearing," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Pero tiniyak ni Vergeire na patuloy namang ipatutupad ang mga minimum public health standards.

"So this now turns to self-regulation not just for the community and individuals but also for establishments," aniya.

Ayon mismo kay Health Secretary Francisco Duque, hindi gaya sa ibang bansa, hindi magiging mabilis ang pagtanggal sa mandatory face mask policy sa Pilipinas.

Lumipas man kung maituturing ang surge dulot ng omicron, habang patuloy pa itong kumakalat, hindi nawawala ang banta ng mga bagong variant.

"Matagal pa 'yan. Pag-uusapan pa 'yan ng [Inter-Agency Task Force] at pakikinggan pa ng experts natin, ng [technical advisory group], kung kailan ba ang panahon para tanggalin ang mask. We have to do it gradually," ani Duque.

Muli ring nanawagan si Duque sa mga kandidato na sundin ang health protocols at matutong mag-self-regulate.

Pag-uusapan din ng DOH technical advisory group kasama ang IATF kung magluluwag ng restrictions ngayong campaign season.

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang DOH ng 2,196 dagdag na kaso ng COVID-19, ang ikaapat na sunod na araw na mas mababa sa 3,000 ang bilang ng mga bagong kaso.

Dahil dito, umabot na sa 3,646,793 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas, kung saan 66,588 ang active cases o may sakit pa rin.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News