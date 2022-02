MAYNILA - Dalawang South Korean ang nakatakdang ipa-deport matapos maaresto sa Angeles City, sabi ngayong Huwebes ng Bureau of Immigration (BI).

Ayon sa BI, nahaharap sa kasong may kinalaman sa telecom fraud sina Kim Youngsoo at Choi Youngsoo, na parehong nahuli noong Pebrero 14.

Sinabi ni Immigration Fugitive Search Unit chief Rendel Ryan Sy na may deportation order ang BI Board of Commissioners noon pang 2015 laban kina Kim at Choi.

Base sa records, lumalabas na overstaying na sa bansa ang dalawang dayuhan, na dumating sa Maynila noong Disyembre 13, 2015 bilang mga temporary visitors.

Kinansela na ng South Korean authorities ang pasaporte ng dalawa.

Ayon sa National Central Bureau ng Interpol, may warrants of arrest na sina Kim at Choi mula sa Busan District Court sa South Korea.

Kinasuhan ang 2 nang pakikipagsabwatan sa 3 iba pang mga suspek para sa voice phishing operation sa Bangkok, Thailand simula Marso hanggang Hunyo 2015.

Target umano ng operasyon ng mga suspek ang mga kapwa Korean national sa Pilipinas.

Modus ng dalawa na i-hack ang computers ng kanilang mga target at kuhanin ang personal na impormasyon ng mga biktima, saka nila tatawagan at magpapanggap na mga opisyal ng bangko.

Sinasabing aabot sa tinatayang 196.5 million won o P8.4 milyon ang kabuuang halaga ng natangay na pera ng mga suspek mula sa kanilang mga naging biktima.

Pansamantalang nakakulong ang dalawa sa warden facility ng Immigration sa Camp Bagong Diwa sa Bicutan Taguig habang hinihintay pa ang aktuwal na deportation ng mga ito.