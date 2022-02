ZAMBOANGA CITY — Higit kumulang 100 bahay ang natupok sa Barangay San Roque sa lungsod ng Zamboanga, Huwebes ng hapon.

Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog 12:55 ng hapon at umabot ito sa third alarm.

Electrical short circuit ang isa sa mga posibleng dahilan ng nangyaring sunog.

Isang 31-taong gulang na babaeng residente ang isinugod sa ospital matapos itong mahirapang huminga.

Pansamantalang nakatira ang mga biktima ng sunog sa Barangay Hall at sa San Roque Elementary School.

—Ulat ni Leizel Lacastesantos

