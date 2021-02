'Umento, transportasyon kailangan ng manggagawa kung mag-MGCQ'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Dapat may kaakibat na dagdag-tulong sa mga manggagawa ang inihihirit na modified general community quarantine (MGCQ) sa buong bansa ng mga economic manager, ayon sa ilang grupo.

Sang-ayon ang labor group na Kilusang Mayo Uno sa rekomendasyong MGCQ ng National Economic Development Authority, pero dapat daw sabayan ito ng tulong sa mga naghihingalong negosyo at taas-sahod ng mga manggagawa.

"Hindi makapag-survive ang manggagawa nang hindi inuutang 'yung susunod na a-kinse katapusan 'no, 'yung dating sanla-ATM wala na ngayon, kasi wala na siyang isasangla," ani KMU chairperson Elmer Labog.

Una nang nabanggit ng NEDA na kailangan nang isailalim sa MGCQ - ang pinakamaluwag sa apat na quarantine restrictions - ang buong bansa.

Maraming bahagi ng bansa ay naka-MGCQ pero ang Metro Manila at ilan pang lugar ay naka-GCQ pa rin, na nakaapekto umano sa hanapbuhay ng maraming manggagawa.

Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, balewala na luwagan ang lockdown restrictions kung hindi tataasan ang kapasidad ng pampublikong sasakyan.

"Balewala 'yang mga relaxation, relaxation if we will not provide transpo. Anong ginagawa ng transportation ano, instead na padaliin ang pagtatrabaho, tumulong, pinasok 'yung BEEP, pinasok 'yung RFID, pinasok 'yung modernization ng jeep, modernization ng bus…lahat ng pahirap at gastos," ani Sergio Ortiz Luis, pinuno ng ECOP.

Handa naman daw ang Department of Transportation na ipatupad ang rekomendasyon ng NEDA kung aaprubahan ito ng pandemic task force. Pero sisisguraduhin pa rin nila ang estriktong pagpapatupad sa health protocols.

"Rest assured that the DOTr will implement whatever decision the IATF and the Cabinet may arrive at regarding the NEDA's proposal while making sure that strict health protocols are observed and enforced in public transport vehicles and facilities to prevent the transmission of COVID-19," sabi ng DoTr sa isang pahayag.

Health compliance din ang nakikitang susi ng Department of Trade and Industry para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 kahit luwagan ang restrictions.

Kung hindi kasi ito gagawin ngayon, baka dumami lang umano ng problema sa bansa.

Nangungulelat na rin daw ang Pilipinas sa mga kapitbahay na bansa sa Southeast Asia.

"Tayo nagre-recover din pero tayo 'yung pinakahuli eh. Dati tayo ang second fastest," ani DTI chief Ramon Lopez.

Napatunayan din daw ng NEDA na pinakamatindi pa rin ang unemployment at kagutuman sa mga lugar na naka-GCQ gaya ng Metro Manila.

Karamihan pa rin sa mga alkalde sa Metro Manila ang tutol sa MGCQ. Pero may ilang pumapabor dito.

"Sabi ko, nag-aantay ba tayong mag-zero bago tayo mag-MGCQ. Hindi naman na mangyayari ata ‘yon," ani Makati Mayor Abby Binay.

Hindi rin maalis ang pangamba ng health professionals.

"Kailangan umusad tayo kahit paunti-unti. Ayaw na ho naming gawin 'yung ginawa namin noong June na nanghingi ho kami ng time-out," ani Dr. Maricar Limpin ng Philippine College of Physicians.

Nilinaw naman ni Lopez na hindi basta-bastang bubuksan ang ekonomiya dahil tamang balanse pa rin ng pag-iingat at pagluluwag ang hangad ng economic managers.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News