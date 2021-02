Traffic enforcer patay sa pamamaril sa Muntinlupa

Mula sa Muntinlupa City PIO

MAYNILA - Patay ang isang 36 anyos na traffic enforcer nang barilin ng hindi pa kilalang salarin sa Muntinlupa City Martes ng gabi.

Dead on the spot ang biktimang si Daniel Manalo, supervisor ng motorcycle unit ng Muntinlupa Traffic Management Bureau.

Ayon sa report ng Southern Police District, magkasama si Manalo at isang kapwa enforcer na nagsasagawa ng anti-tricycle operation sa southbound lane ng national road sa Barangay Tunasan nang mangyari ang pamamaril.

Kuwento ng kasamahang enforcer sa pulisya, pumasok sila sa isang tindahan bandang alas-7 ng gabi, pero maya-maya lumabas si Manalo para sumagot ng tawag sa cellphone.

Sabi ng enforcer, nilapitan ng gunman si Manalo habang nakikipag-usap siya sa telepono at pinaputukan siya sa ulo mula sa likuran. Tumakbo paalis ang salarin.

Ayon sa pulisya, narekober ang isang basyo ng bala ng caliber .45 sa crime scene.

Kinondena ni Muntinlupa City Mayor Jaime Fresnedi ang pamamaril kay Manalo, na tauhan na ng lungsod mula 2014.

Sa pahayag, sinabi ng alkalde na insulto ang pangyayari sa mga kawani ng gobyerno at nangakong bibigyan ng tulong pinansiyal ang pamilya ni Manalo.

Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi si Manalo ng road clearing team na nagsagawa ng operasyon laban sa mga nakahambalang sa kalsada bilang pagsunod sa kautusan ng Department of the Interior and Local Government.

Ilang beses na rin siyang pinarangalan para sa kaniyang trabaho at kilala bilang mabait at palabating kasama sa trabaho.

Inanunsiyo ng lungsod ngayong Miyerkoles ang P200,000 na pabuya para sa makapagtuturo kung sino ang namaril kay Manalo.

Patuloy ang imbestigasyon ng Muntinlupa City police sa insidente at nag-deploy na ng tracker team para sa pagtunton sa salarin.

Sa may impormasyon sa pagkakakilanlan o lokasyon ng salarin, maaaring tumawag sa PNP Muntinlupa hotline na 0998-967-4531.