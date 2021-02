Senior citizen, arestado matapos maka-hit and run umano sa Maynila

MAYNILA - Kulong ang 65 anyos na lalaking nagmamaneho ng puting SUV na itinurong nakabangga sa Sta. Mesa, Maynila.

Isang concerned citizen ang nagreport sa mga pulis na nakabangga ang SUV ng nagbibisikleta at tinakbuhan ang biktimang lalaki.

Ayon kay Police Maj. Val Valencia, commander ng Lacson Police Community Precinct, napansin ng mga nagpapatrolyang pulis na flat na ang gulong ng SUV pero hindi ito tumigil sa pagmamaneho palayo.

May gasgas din ang mag wheel sa kanang bahagi ng sasakyan.

Sa Fajardo Street sa Sampaloc inabutan ng mga pulis ang SUV.

Tumagal pa ng 15 minuto bago lumabas sa sasakyan ang drayber.

Aminado siyang nakainom ng alak pero hindi umano niya alam na nakabangga siya.

Isinailalim na siya sa alcoholic breath test at kakasuhan ng paglabag sa Anti-Drunk and Drugged Driving Act at Disobedience to a Person in Authority.

