Sa kabila ng volcanic activity sa Taal, suplay ng tilapia tiniyak ng grupo

MAYNILA — Tiniyak ng isang grupo ngayong Miyerkoles ang sapat na suplay ng isda, partikular ng tilapia, sa kabila ng volcanic activity sa Bulkang Taal nitong mga nakaraang araw.

Ayon pa sa food advocacy group na Tugon Kabuhayan, nakikita nitong bababa pa ang presyo ng mga bilihing isda dahil sa inaasahang pag-steady sa suplay nito sa mga susunod na buwan, batay sa historical data.

Sabi ng convenor ng grupo na si Asis Perez, dumami ang mga tilapia sa Taal lake kahit pa nag-alboroto ang bulkan noong nakaraang taon. Kakaunti lang daw ang naidulot na pinsala ng pagsabog ng bulkan sa aquaculture doon.

“We’re closely monitoring the situation with our friends from the Taal Lake Aquaculture Alliance, Inc. While our top priority is the safety of our fisherfolk and aquaculture workers, our group is confident of meeting growing demand,” sabi ni Asis, na dating pinuno ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.

“We have plenty of Tilapia in Taal lake,” aniya.

Kasagsagan din umano ng fish production tuwing ika-2 quarter ng taon, base sa datos na nakalap ng grupo sa Philippine Statistics Authority. Dahilan daw ito para hindi mangamba ang mga konsyumer kaugnay sa suplay.

Maaari rin daw bumaba hanggang P50 or P60 ang presyo ng galunggong at bangus sa mga susunod na buwan, base sa trend ng presyo nito noong 2020, ayon sa pahayag ng grupo.

Nitong Enero, nasa P170 ang kilo ng bangus, samantalang nasa P120 ang sa tilapia, ayon sa price monitoring ng Department of Agriculture (DA). Ang lokal at imported naman na galunggong, nasa P200 hanggang P260 ang presyo kada kilo.

“Historical data is likewise reassuring… We’re confident that our population can still be nourished despite increasing prices of most commodities as fish becomes more available and more affordable.” anila.

“Apart from this positive trend, the aquaculture industry is also ready to further contribute in steadying the supply.”

Dapat anilang masiguro na madala ang mga produktong isda sa Metro Manila, at sa iba pang lugar.

“We have lots of fish. All we need to do is to ensure that we’re able to make it available to consumers,” ani Asis.

Matatandaang umabot ang presyo ng baboy sa P400 kada kilo nitong Enero, dahil sa kakulangan ng suplay nito bunsod ng African swine fever (ASF) outbreak sa bansa.

Nauna na ring sinabi ng grupo na mainam ngayong alternatibo sa karne ang mga isda sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa pandemya at ASF.

