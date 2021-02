Pribadong sektor kumikilos para makakuha ng Novavax, Moderna vaccines

Tumutulong ngayon ang private sector sa pagkuha ng COVID-19 vaccines mula Moderna at Novavax. Dado Ruvic, Reuters/Illustration

MAYNILA - Kumikilos na ang pribadong sektor para makakuha ng suplay ng coronavirus disease (COVID-19) vaccine ng Moderna at Novavax.

Ito ay matapos ianunsiyong hindi na tumatanggap ng order ng bakuna ang AstraZeneca.

Tumulong ang pribadong sektor para makapag-consolidate ng 8 milyong dose ng Moderna vaccine, ayon kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion.

Nasa 800 kompanya naman ang sumali sa briefing at nagpakita ng interes sa bakuna ng Novavax, na may 88 hanggang 89 porsiyento umanong efficacy rate.

Pero sinabi na rin ng gobyerno na hindi na magbibigay ng donasyon sa mga pribadong kompanya.

“Hindi na kailangan ng donation kasi malaking bagay na rin na kami ang bumibili ng vaccines para sa empleyado. Itong mga vaccines na ito na Moderna at Novavax, mas mahal ito kaysa sa Astrazeneca,” ani Concepcion.

Sa Mayo o Hunyo pa darating ang unang batch ng AstraZeneca vaccines na binili ng pribadong sektor at gobyerno.

Aabot sa 17 milyong dose ang nakuha ng AstraZeneca, sa bisa ng kanilang tripartite agreement.

Bukod pa ito sa nasa 5 hanggang 8 milyong doses na inaasahang darating mula sa COVAX facility.

Sa ikatlong quarter naman ng 2021 darating ang ikalawang batch.

Ang AstraZeneca ang isa sa dalawang bakuna kontra COVID-19 na may emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration.

Layon ng gobyerno na mabakunahan laban sa COVID-19 ang nasa 70 milyong Pilipino o two-thirds ng populasyon at ang procurement ng 148 milyong doses ng bakuna.