Pope Francis pinaalala ang pagbabalik-loob sa Diyos ngayong Lenten Season

Pope Francis sprinkles a member of the clergy with ashes during Ash Wednesday mass in St. Peter's Basilica at the Vatican. This year’s Ash Wednesday mass was scaled down due to COVID-19 concerns, with the pope saying mass for about 120 people only inside St. Peter's Basilica instead of an outdoor procession. Guglielmo Mangiapane, Pool/Reuters



Pinangunahan ni Pope Francis ang Ash Wednesday Mass sa St. Peter's Basilica sa Vatican City, na ni-livestream din sa Facebook page ng Vatican.

Pinamahagi ang mga abo sa pamamagitan ng pagbudbod sa ulo, na unang tinanggap ni Pope Francis, bago siya nagpamahagi nito sa mga cardinal at iba pang dumalo sa misa.

Sa kaniyang homily, sinabi ni Pope Francis na panahon ng paglalakbay pabalik sa Diyos ang Lenten Season.

"How many times in our activity or indifference have we told Him, 'Lord, it's not possible. Lord, I will come to you later. I can't come today but tomorrow. I will begin to pray and do something for others'," ayon sa Santo Papa.

"God now appeals to our hearts: in this life, we will always have things to do and excuses to offer. Brothers and sisters, today is the time to return to God. Return to Me, he says, with all your heart."

Dagdag ng Santo Papa, nagiging balakid sa pagbabalik-loob sa Panginoon ang "unhealthy attachments, sins, money, appearances, discontents", na maaari namang malabananan sa pamamagitan ng paghingi ng tawad.

Aniya, parating naghihintay ang Diyos sa mga mananampalataya dahil walang hanggan ang Kanyang awa.

Sa concluding rites, sinabi ni Pope Francis na hangad niyang maging "healing remedy" ang Lent para sa publiko.

