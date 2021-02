Physical distancing pahirapan sa paggunita ng Ash Wednesday sa Baclaran Church

MAYNILA - Naging mahirap ang pagpapatupad ng physical distancing sa paggunita ng Ash Wednesday sa Baclaran Church, sa gitna ng pagdami ng bilang ng pinapayagang tao sa loob ng mga simbahan.

Nawala na ang 1 metrong distansiya sa sunod-sunod na paglapit ng mga deboto para magpabudbod ng abo sa mga volunteer sa harap ng gusali ng simbahan pagkatapos ng unang misa, umaga nitong Miyerkoles.

Hindi na napakinggan ang paalala at paghawi ng ibang mga volunteer.

Pangalawang taon na ito ng contactless na Ash Wednesday sa simbahan.

Pero ayon kay Fr. Victorino Cueto, rector ng Baclaran Church, hamon nilang gawin ito sa gitna ng mga pinatutupad na health protocol.

"‘Yong mga iba din, talagang gustong mauna sa pila. Siguro gutom na, ayaw maghintay. Kaya 'yan ang isang malaking-malaking challenge talaga - magpanatili ng physical distancing - dahil pinoprotektahan natin ang bawat isa,” aniya.

Nanibago pa ang isang volunteer na sa simula ay nagpahid ng abo sa noo ng ilang mananampalataya, gaya ng nakagawian.

Bagong karanasan ito para sa ilang nagsimba gaya nina Omar Vargas at mga kaibigan niyang nagbisikleta mula Merville, Paranaque papuntang simbahan.

“‘Yong pagpunta namin, ‘di namin expected na ganoon ang gagawin. So, nanibago lang talaga. Sa tingin ko kasi, parang mas safe siya kasi hindi mo ita-touch sa ano. ‘Yon lang, na-touch mo pa rin 'yong abo. Pero normally, wala naman,” sabi niya.

Dasal niya at ng kaibigang si Jolina Quijada, sana magbalik-normal na ang lahat.

