Kotse bumangga sa garbage truck sa Muntinlupa; 3 sugatan

MAYNILA - Tatlo ang sugatan nang sumalpok ang kotse sa nakatigil na truck ng basura sa Muntinlupa City Miyerkoles ng madaling araw.

Dinala sa pagamutan ang driver at pahinante ng garbage truck na nabangga ng kotse sa West Service Road sa Barangay Cupang, Muntinlupa.

Sa paunang impormasyon ng Muntinlupa City Rescue, nakahinto ang trak sa tabi ng kalsada pasado hatinggabi at nakababa ang 2 sakay nito nang sumalubong ang kotse at tumama sa trak.

Wasak naman ang kotse na nahinto sa barrier ilang metro mula sa pinagtigilan ng truck.

Sugatan din ang driver at dinala sa presinto.

Posibleng kaharapin ng driver ang kasong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property.

