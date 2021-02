Ex-NEDA chief, employers group nababagalan sa vaccine rollout ng gobyerno

Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA – Nababagalan si dating socioeconomic planning secretary Ernesto Pernia at ang isang grupo ng mga employer sa vaccination rollout ng gobyerno.

Sabi sa TeleRadyo ni Pernia, tila walang sense of urgency ang pamahalaan, hindi umano gaya ng ibang bansa sa Asya pagdating sa pagtugon sa pandemya.

"We attended to this COVID problem late. We should have attended this as early as February like Vietnam. Tayo March na. I think the discomfort of the people is that palagi tayong late eh. Slow talaga. Late and slow motion. Tingnan mo 'tong vaccine," ani Pernia.

Tinalo pa aniya ng Bangladesh at Nepal ang Pilipinas sa pagbabakuna sa mga mamamayan nito.

Sinegundahan ni Sergio Ortiz-Luis, presidente ng Employers' Confederation of the Philippines, si Pernia.

Dismayado rin umano ni Ortiz-Luis sa mabagal na vaccine rollout sa bansa.

Suhestiyon niya, payagan na ang pribadong sektor at mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa vaccine manufacturers.

"Kung ano-anong red tape ang nangyayari. Dapat sana nakaka-order na lahat basta okay sa gobyerno. Eh medyo mabagal din. Lahat ng neighbors natin, gumagamit na, tayo ay naghihintay pa lang," sabi ni Ortiz-Luis.

Layon ng gobyerno na mabakunahan laban sa COVID-19 ang nasa 70 milyong Pilipino o two-thirds ng populasyon.