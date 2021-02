DOH naghahanap ng espesyal na syringe para masulit ang COVID-19 vaccine

Watch more in iWantTFC

Para mas maraming dose ng bakuna kontra COVID-19 ang magamit, naghahanap ngayon ng tinatawag na "low dead space syringe" ang Department of Health (DOH).

Ito'y matapos sabihin ng Philippine General Hospital (PGH) na mahirap hanapin ngayon ang ganoong klaseng hiringgilya dahil na rin sa dami ng naghahanap nito sa buong mundo.

"All set na po for the 'low dead space syringe.' 'Yon lang ang hindi namin mahanap. Kahit saan humanap na supplier, wala po," sabi ni PGH Director Dr. Gerardo Legaspi.

Ang "low dead space syringe" kasi ay nagagamit para makakuha ng hanggang 6 na dose ng bakuna kompara sa 5 lang gamit ang normal na hiringgilya mula sa bawat vial ng COVID-19 vaccine.

Ayon sa DOH, ang mga nasa merkado ngayon ay mataas masyado ang presyo.

"Naghahanp po tayo ng supplier. There was this one supplier pero 'yong ating inilagay na presyo ay sobrang taas nu'ng sa supplier kaya hindi aabot ang budget natin for that," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Pero hindi naman ito umano problema para sa unang batch ng bakuna na manggagaling sa COVAX Facility, na naglalayong mabigyan ng bakuna ang lahat ng nangangailangang mga bansa.

"Itong pagdating ng Pfizer vaccines na ito, tayo ay nakakasigurado because it is packaged with this dead space syringe," ani Vergeire.

Ang pinaghahandaan ngayon ng gobyerno ay ang pagbakuna sa priority sector na binubuo ng higit 180,000 health workers, 164,000 na uniformed personnel, 1.4 milyon na senior citizen, at 3 milyon na mahihirap.

Ayon sa DOH, nangangailangan din sila ng hanggang 50,000 tagabakuna para sa priority sector.

Umabot na umano sa 4,000 ang mga na-train ng DOH na vaccinator na tutulong ngayon sa pag-train sa iba pang magbabakuna.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News